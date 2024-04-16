الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة قناة السويس تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بـ"الأعلى للجامعات"

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال بجامعة قناة السويس

استضافت جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم.

كما جاء الاجتماع برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وبحضور لجنة التخطيط من علماء مصر في مجال العلوم ‏الأساسية، ولجنة المكتب من السادة عمداء كليات العلوم والمعاهد البحثية المناظرة.

تفاصيل الاجتماع

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور برئيس اللجنة وأعضائها، معربًا عن تقديره عقد اجتماع اللجنة في رحاب جامعة قناة السويس، مشيرًا إلى أن كلية العلوم من الكليات الرائدة التي بدأت بها الجامعة، ويقع عليها عبء كبير في متابعة التطور السريع في مجال العلوم الأساسية، وتقديم كافة المساهمات الأكاديمية لمختلف التخصصات الأخرى.

كما عرض الدكتور ناصر مندور، لإنجازات الجامعة في الفترة الأخيرة، والتي شهدت افتتاح صرح علمي جديد، وهو جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، التي تخطو الآن عامها الثاني بثماني كليات و13 برنامجا دراسيا.

ولفت إلى أن جامعة قناة السويس يدرس بها 46 ألف طالب وطالبة في 17 كلية وثلاثة معاهد عليا، مؤكدًا أن جميع القطاعات مُمثلة، مشيرًا إلى اكتمال كليات القطاع الطبي بافتتاح كلية العلاج الطبيعي هذا العام، موضحًا أن الجامعة لديها مقران بالجامعة القديمة والجديدة.

كما حرص الدكتور محمد سعد زغلول، على الترحيب باللجنة الموقرة التي تضم كوكبة من علماء مصر الأجلاء، مؤكدًا أن تقدم ونمو البحث العلمي أصبح أولوية تضعها الدولة المصرية ضمن أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقدمت الدكتورة مها فريد كلمة رحبت خلالها باللجنة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها جامعة قناة السويس لجنة قطاع العلوم الأساسية.

من جانبه أعرب الدكتور عصام خميس رئيس اللجنة، عن سعادته بتواجده في ضيافة جامعة قناة السويس، بمشاركة عمداء كليات العلوم والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية، من أجل تحديث المسار الأكاديمي للطلاب بعد التخرج.

كما وجه الشكر والتقدير لقيادات الجامعة لاستضافتها اجتماع لجنة العلوم الأساسية.

وعرض رئيس لجنة القطاع لتقييم الأداء العلمي خلال الـ 14 عاما الأخيرة، مشيرًا إلى تميز الجامعة خاصة في قطاع العلوم، فضلا عن مناقشة تصنيف جامعة قناة السويس، وتوفير مختلف السبل والإجراءات لنشر ثقافة رفع هذا التصنيف، وعرض لـ"بانوراما مخرجات النشاط ‏البحثي والتصنيف الدولي لجامعة قناة السويس".

ثم بدأت بعد ذلك مناقشة أعمال اللجنة الهامة ‏المتنوعة، فيما يخص اللوائح واعتماد البرامج الجديدة للجامعات المصرية.‏

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