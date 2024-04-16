الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "نظافة القاهرة" يتابع تطويرات مجمع الجراجات

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة جولة  لمجمع جراچات المقطم.

وتفقد رئيس هيئة نظافة القاهرة أعمال رفع مستوى البنيه التحتية وتجهيز الأرضيات بكافة أرجاء مجمع المقطم والتي يتم تنفيذها بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات بالهيئة.

ورافق رئيس الهيئة العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة والمهندسه ريحاب أباظه رئيس المركزيه للشوؤن الفنية ومقاول المشروعات ومديري تنفيذ الأعمال.

واجتمع أمس الإثنين، رئيس هيئة نظافة القاهرة مع متعهدي الجمع السكني بأفرع الهيئة بحي البساتين ودار السلام.

واستعرض "الشرشابي" أعمال رفع مستوى النظافة بتلك المناطق مع التنبيه على متعهدي الجمع السكني بسرعه الذهاب للمناولات الوسيطة فور الانتهاء من الجمع السكني أول بأول لإظهار كافه المربعات والقطاعات بالمظهر الحضاري.

كما اجتمع بشركات توريد العمالة عن فرعي الهيئة بالبساتين ودار السلام والمشرفين بكافة المربعات والقطاعات السكنية.

وكلف باستمرار العمل والمجهود والمتابعة المستمرة واليومية للحفاظ على مستوى النظافة بكافة المربعات والقطاعات.

وأشار "الشرشابي" إلى تذليل كافة العقبات والمساندة التامة للمشرفين لإنجاز المهام المكلفين بها وفق خطط الهيئه والمركزية للنظافه بتفعيل منظومه النظافة الجديدة، وإسناد مهام التنفيذ للمشرفين كلا في قطاعه ومنطقته لتحسين مستوى النظافه ليشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

وكلف رئيس الهيئة باستمرار العمل والمجهود المبذول من جميع العاملين بأفرع الهيئة بالبساتين ودار السلام على مدار الساعة طوال اليوم لرفع مستوى النظافه بتلك الأفرع.

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته
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