الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يكرم شركاء النجاح في رمضان من الأئمة والواعظات (صور)

جريدة الدستور

سلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بطاقة عضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لكل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، اللذين شاركا في افتتاح وختام اللقاء، وسيتم تسليم بطاقة العضوية لباقي القراء أعضاء اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم.

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وزير الأوقاف يكرّم الشركة المتحدة لمجهوداتها فى شهر رمضان


كما كرَّم جميع الأئمة والواعظات والإداريين وسلم المكرمين شهادات تقدير لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان، ووجه بصرف مبلغ 2000 جنيه لكل من المكرمين من الأئمة والواعظات والقراء والمبتهلين والأئمة الموفدين، سواء من تم تكريمهم اليوم أو سبق تكريمهم يوم الأحد الماضي أو من سيتم تكريمهم غدًا من الأئمة الموفدين خلال شهر رمضان.

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ إبراهيم الفشني خدمة القرآن الكريم الشيخ طه النعماني

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