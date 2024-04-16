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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تكشف سبب حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس

حريق شقة نجل الفنان
حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس

كشفت تحقيقات نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة نجل الفنان فؤاد المهندس بالزمالك.

وتبين وفقًا لتقرير المعمل الجنائي، أن الحريق كان ناتجًا عن ماس كهربائي في المكيف، حيث تركه نجل الفنان في وضع تشغيل وعندما عاد تبين وجود حريق في شقته.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، انتقلت إلى مكان الحريق للمعاينة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال نجل الفنان فؤاد المهندس.

وأصيب نجل الفنان فؤاد المهندس إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الزمالك، وعلى الفور تمت السيطرة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس في الزمالك، وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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