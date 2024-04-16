الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"Easy Jet" البريطانية تقرر تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل 6 أشهر

طيران
طيران

قررت شركة Easy Jet البريطانية، تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل لمدة 6 أشهر بسبب الظروف الأمنية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الرئيس، إبراهيم رئيسي، قوله لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن رد إيران سيكون قاسيًا على أي تحرك يستهدف مصالحها.

وأكد "رئيسي" أن الهجوم الإيراني على إسرائيل حقق أهدافه بنجاح، وأن بلاده سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية، وعلى كل مرتكبيه.

وجاءت تصريحات رئيسي بعد يوم من إعلان إسرائيل أنها سترد على الهجوم الذي شنته طهران بطائرات مُسيرة وصواريخ عليها مطلع الأسبوع.

وشنت إيران هجومًا واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار، في أول هجوم مباشر من نوعه قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين العدوين الإقليميين.

إسرائيل شركة Easy Jet البريطانية تعليق رحلاتها

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