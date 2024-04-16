4 أيام في الأسبوع.. "أموال الصمت" تجر دونالد ترامب إلى المحكمة

يعود دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، إلى قاعة المحكمة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، للنظر في إذا ما كان مذنبًا في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، مع توقعات بأن يحضر ترامب كل يوم إثنين وثلاثاء وخميس وجمعة تقريبًا، طوال الشهرين المقبلين في هذه القضية.

وكان انتهى اليوم الأول من محاكمة ترامب التاريخية في مانهاتن بنيويورك، أمس الإثنين، دون اختيار أي شخص ليكون ضمن لجنة التحكيم المؤلفة من 12 محلفًا وستة بدلاء.

تفاصيل محاكمة ترامب في تهم جنائية

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، إن عملية "اختيار هيئة المحلفين قد تستغرق عدة أيام أخرى أو حتى أسابيع في المدينة ذات الأغلبية الديمقراطية، حيث نشأ ترامب وقفز إلى مكانة المشاهير قبل عقود من فوزه بالبيت الأبيض".

وأوضحت، أنه لم يبق سوى حوالي ثلث الأشخاص البالغ عددهم 96 شخصًا في اللجنة الأولى من المحلفين المحتملين الذين تم إحضارهم إلى قاعة المحكمة يوم الإثنين بعد أن أعفى القاضي بعض الأعضاء، وتم فصل العشرات من الأشخاص بعد أن قالوا إنهم لا يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا عادلين.

وتابعت: "وتم إعفاء أكثر من نصف المجموعة بعد أن أخبروا القاضي أنهم لا يستطيعون أن يكونوا عادلين ومحايدين على الرغم من أن العشرات من المحلفين المحتملين الآخرين لم يتم استجوابهم بعد".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم فصل العديد من الآخرين لأسباب أخرى لم يتم الكشف عنها، ولم يتم إحضار مجموعة أخرى تضم أكثر من 100 محلف محتمل، أُرسلت إلى المحكمة يوم الإثنين، إلى قاعة المحكمة للاستجواب.

وكانت الإذاعة الأمريكية العامة "أن بي آر" أفادت أمس بأن ترامب سيحضر كل يوم إثنين وثلاثاء وخميس وجمعة تقريبًا طوال الشهرين المقبلين في هذه القضية.

وهذه هي القضية الأولى من بين القضايا الجنائية الأربع التي يلزم على ترامب حضور جلساتها، وربما تكون القضية الوحيدة التي يمكن أن تصل إلى حكم قبل أن يقرر الناخبون في نوفمبر ما إذا كان ينبغي للمرشح الرئاسي الجمهوري المفترض العودة إلى البيت الأبيض الذي يخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وهي تضع مشاكل ترامب القانونية في قلب السباق المتنازع عليه بشدة ضد الرئيس جو بايدن، حيث يصور ترامب نفسه على أنه ضحية لنظام قضائي ذي دوافع سياسية يعمل على حرمانه من فترة ولاية أخرى.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال كجزء من جهد مزعوم للحفاظ على قصص زائفة كما يقول عن حياته الجنسية من الظهور خلال حملته الانتخابية عام 2016.

ووصف ترامب أمس الإثنين، القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن (ألفين براج)، بأنها "عملية احتيال" و"مطاردة ساحرات".

تفاصيل قضية ترامب الجنائية

وتتمحور الاتهامات حول مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار قدمتها شركة ترامب لمحاميه آنذاك مايكل كوهين، فقد دفع هذا المبلغ نيابة عن ترامب لمنع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز من الإعلان عن مزاعمها عن لقاء جنسي مع ترامب قبل عقد من الزمن ونفى ترامب حدوث اللقاء الجنسي على الإطلاق.

ويقول ممثلو الادعاء إن المدفوعات لكوهين تم تسجيلها بشكل خاطئ كرسوم قانونية، ووصفوا ذلك بأنه جزء من مخطط لدفن قصص ضارة يخشى ترامب من أنها قد تساعد منافسه في سباق 2016، خاصة وأن سمعة ترامب كانت تعاني في ذلك الوقت من التعليقات التي أدلى بها بشأن النساء.

واعترف ترامب بتعويض كوهين عن المبلغ الذي تم دفعه، وأن ذلك تم تصميمه لمنع دانيلز من الكشف علنًا عن اللقاء المزعوم. لكن ترامب قال في السابق إن الأمر لا علاقة له بالحملة.