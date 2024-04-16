ترامب يشكك فى عدالة محاكمته الجنائية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن لديه «مشكلة حقيقية» مع القاضي الناظر في قضيته الجنائية في نيويورك.

وقال ترامب في تصريح لصحفيين أمام المحكمة في مانهاتن بعد انتهاء أول جلسة: «لن نُمنح محاكمة عادلة»، وأضاف «لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأصبح دونالد ترامب، أمس الإثنين أول رئيس أمريكي سابق في تاريخ الولايات المتحدة، يمثل أمام محكمة جنائية مع انطلاق محاكمته في نيويورك، قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية.