اعتبارًا من اليوم.. 4 محاكمات جنائية تنتظر ترامب

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، اعتبارًا من اليوم الاثنين، في نيويورك، أما المحكمة خلال أولى هذه المحاكمات، ما يُشكل "إهانة" لم يسبق أن تعرّض لها رئيس أمريكي سابق.

ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.

وإذا انتخب مجددًا، فيمكن لترمب وفور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه.

وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:

وتجري محاكمة دونالد ترمب أمام القضاء الفيدرالي بتهمة القيام بـ"محاولات غير مشروعة" لقلب نتائج انتخابات 2020، التي فاز بها جو بايدن.

وهو متهم بشكل خاص بـ"التآمر ضد المؤسسات الأمريكية"، و"تقويض الحق في التصويت"، ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.

وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ"استغلال العنف والفوضى".