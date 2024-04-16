عاجل| كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

استقرت لجنة التخطيط بنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، على تلبية طلباته الفنية في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن تفاصيل اجتماع اللجنة مع كولر في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، مشيرًا إلى أنه شهد عدة قرارات مهمة، منها النزول بمعدل الأعمار في قائمة الموسم الجديد، والاكتفاء بعنصرين أو ثلاثة لاعبين على الأكثر في القائمة، من أجل منح الحرية أكثر للعناصر الشابة.

وأضاف المصدر أن اللجنة وافقت على طلب كولر بمنح الحرية لكل المحترفين الأجانب في القائمة بحسم قرار رحيلهم حال وصول عرض رسمي يليق باسم النادي.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني طلب تجهيز قائمة ببعض الصفقات الأجنبية سواء في مركزي وسط الملعب أو الأطراف والهجوم، من أجل الاختيار بينهم في ظل رغبته في "غربلة" بعض اللاعبين أمثال محمد الضاوي "كريستو" والمالي أليو ديانج والفرنسي أنتوني موديست، الذين خرجوا من حساباته بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

كولر يمنح اللاعبين راحة 24 ساعة قبل السفر إلى الكونغو

وفي سياق آخر، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من المران اليوم على أن يستأنف تدريباته غدًا الأربعاء قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعطى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تعليمات لبعض لاعبي الفريق بالجري في الملعب بعد انتهاء مباراة الزمالك في القمة 127 ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي انتهت لصالح الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف أحرزهما سيف الدين الجزيري لصالح الزمالك وأحمد عبدالقادر للمارد الأحمر.

وكشف مصدر مسئول أن حصول الفريق على راحة اليوم قبل السفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة جعل كولر يجبر اللاعبين على المران الاستشفائي وليس عقابًا على الخسارة أمام الزمالك.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول بالنادي الأهلي ونادي مازيمبي يوم السبت المقبل، الساعة الثالثة عصرًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.