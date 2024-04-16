خبير تحكيمى يشيد بـ"نور الدين": هدف الزمالك الثانى صحيح ولا توجد ضربة جزاء

علق ناصر عباس الحكم الدولي السابق، على أداء طاقم حكام مباراة القمة الـ127، بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بدوري نايل، بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين ومساعديه وحكام تقنية الفيديو.

وقال عباس في تصريحات إذاعية، لبرنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" أرى أن إبراهيم نور الدين أجاد في مباراة أمس".

وأضاف:" أخطاؤه في بعض الحالات لم تكن قاتلة أو فادحة ومؤثرة على نتيجة المباراة، فهو يستحق الحصول على 8 من أصل 10 في مباراة أمس".

وأكمل الخبير التحكيمي:" احتساب هدف الزمالك الثاني نموذجي وليس هناك أي خطأ على الجزيري ضد عمر كمال عبد الواحد مدافع الأهلي، الأخير لم يشترك في الكرة، ولو تداخل كان حصل على خطأ، ورأسه لم ترتق لمستوى الكرة".

وأردف:" كريم وليد نيدفيد لاعب الأهلي، لن يستحق الحصول على بطاقة حمراء بعد التدخل على ناصر ماهر لاعب الزمالك خلال مباراة القمة أمس الإثنين".

وواصل عباس:" الكارت الأصفر على كريم نيدفيد الأول مستحق، لأنها بلغة الكرة الحذاء فوق الحذاء لذلك، أجاد إبراهيم نور الدين في إشهار الكارت الأصفر دون تردد".

وزاد:" تدخل وليد نيدفيد على ناصر ماهر، في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، تدخلا عاديا وطبيعيا وليس تهورا، وخاصة أن اللعبة كانت في وسط الميدان، ولا ترتقي لإشهار البطاقة الصفراء الثانية أو الحمراء للاعب".

هل استحق الزمالك ضربة جزاء؟

وعن أحقيقة الزمالك، في الحصول على ضربة جزاء من عدمه، أوضح الخبير التحكيمي:" محمد عادل كان رجل مباراة أمس وتفوق على إبراهيم نور الدين ونفسه".

وأشار إلى أن عودة الأخير لتقنية الفيديو بعد احتساب ركلة جزاء الزمالك بناء على طلب محمد عادل، وبعدما احتسب اللعبة قام سامي هلهل بمناداته، وطلب منه الذهاب لمراجعة اللعبة بناء على طلب محمد عادل، لذلك قرر إلغاء القرار وهو قرار صحيح.