الأرصاد: طقس حار نهارًا على القاهرة.. والعظمى 31

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت عضو الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، متوقعة أن يسود طقس حار نهارًا على سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا.

وتنشط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18