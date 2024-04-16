الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة 13 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بكرداسة

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة  جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة 13 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة كرداسة.

كانت النيابة أحالت المتهمين في القضية رقم 16663 لسنة 2023، جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023، جنايات أمن الدولة إلى المحاكمة.

تفاصيل أمر الإحالة

 ونص أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى وأسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات القاهرة منطقة كرداسة

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