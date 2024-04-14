خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعدما عثرت على ملابس نسائية في حقيبته.



وقالت «آيات. م» في دعواها التى تحمل رقم "٨٥٩٩" لسنة ٢٠٢٤: تركنا محافظة القليوبية، وانتقلنا للقاهرة للبحث عن مصدر رزق نعيش منه حياة مستقرة، وبرغم أني تركت قريتي وأهلي من أجله إلا أنه لم يصن عشرتنا، فمنذ سنتين تقريبًا اكتشفت ارتباطه بعلاقات نسائية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عمل جلسات عرفية في محاولة منه لعودتي له، برر أفعاله بأنه يمر بحالة نفسية صعبة لعدم قدرتنا على الإنجاب بعد مرور خمس سنوات على زواجنا، وسامحته ووعدني بألا يكرر ما فعله مرة أخرى.

وتابعت الزوجة: منذ ٣ شهور سقطت والدته من على السلم واضطرت لإجراء عملية وتركيب مفصل وشرائح ومسامير بساقيها، ولأن كل أشقائه مشغولون بأبنائهم، طلب مني زوجي التواجد معها في منزلها بالقليوبية حتى تتحسن حالتها، وطلبت منهم نقلها لشقتي بالقاهرة، لكنها رفضت وطلبت الإقامة بمنزلها.

وبعد ٣ شهور من خدمتي لوالدته عدت لشقة الزوجية، فشعرت أنه غير سعيد بعودتي، وبعد أيام وأثناء تنظيفي للشقة عثرت على ملابس نسائية داخلية داخل حقيبة أعلى دولاب غرفة نومنا، وبمواجهته أنكر صلته بهذه الملابس، وبعد إلحاح وضغط عليه أقر باستقباله إحدى الفتيات تعرف عليها على "الفيس بوك"، لذلك تركت منزل الزوجية وقررت الانفصال عنه.