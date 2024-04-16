ضبط 35 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 35 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشي الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 35 تاجرا يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وجرى تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها

ضبط صاحب مخبز فى مركز قطور استولى على 14 جوال دقيق بلدي مدعم

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز قطور، استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.