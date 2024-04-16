محلل سياسى سودانى: مؤتمر باريس مهم لحل الأزمة الإنسانية بالسودان

قال المحلل السياسي السوداني محمد إلياس، إن مؤتمر باريس الذي عقد الاثنين في العاصمة الفرنسية، يعتبر من المؤتمرات المهمة لدعم السودان، خاصة في المسار الإنساني الذي ظل مهملا طوال الفترة الماضية، ويفتح مسارات إنسانية لدخول المساعدات، وإغاثة الفارين من الجحيم في الولايات المختلفة التي تشهد صراعا عنيفا بين الجيش السوداني والدعم السريع.

مرور عام على الأزمة

وأضاف إلياس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “أعتقد أنه بعد مرور عام من الحرب على السودان، ودخول العام التاني من الحرب في مناطق أخرى، ما كان لها أن تدخل بسبب تمدد الحرب واتساع دائرة وقتال بين جيش السوداني وميليشا الدعم السريع في مناطق وولايات جديدة، هذا الوضع فاقم الأزمة الإنسانية، وأدت إلى أزمة النزوح التي تجاوزت 10 مليون نازح ولاجئ إلى دول الجوار، وخلق واقعا كبيرا، مما أدى إلى محاصرة العديد من السكان في عدد من الولايات، خاصة ولايات الخرطوم والجزيرة وبعض الولايات كردفان وولايات دارفور، فهناك أزمة إنسانية خانقة، كما أن هناك النقص في الغذاء والخدمات الأساسية أهمها المياه والكهرباء والإنترنت”.

سيناريوهات الحل بعد مرور عام على الحرب

وختم إلياس تصريحاته بأن سيناريوهات الحل بدت تلوح بعد خطاب الدعم السريع اليوم الذي قال إنهم مستعدون التفاوض مع الجيش وعبر مسار جدة البوادر كلها تشير إلى أن الأطراف ستلجأ لاتفاق جدة خلال الأيام المقبلة، بحسب ما رشح من أنباء و متطابقة لدى الطرفين، كما أن مسار التفاوض سيبدأ عبر منبر جدة من خلال عدة نقاط وفي نقاط عديدة أبرزها المسارات الإنسانية، ووقف إطلاق النار الدائم للوصول لتسوية شاملة، ويشارك العديد من الدول في منبر جدة من أجل وقف إطلاق النار في السودان.