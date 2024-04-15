60 دقيقة| ركلة جزاء ملغية للزمالك.. والأهلي يحاول إدراك التعادل

مرت 15 دقيقة من الشوط الثاني بين الأهلي والزمالك، في قمة الدوري المقامة على استاد القاهرة.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم الزمالك بهدف في الدقائق الأخيرة أحرزه سيف الدين الجزيري.

وسدد عمرو السولية بقوة بالدقيقة الأولى، من خارج المنطقة لكنها مرت على يسار عواد.

واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 54، قبل أن يعود ويلغيها بعد العودة لتقنية "الفار" بسبب تحايل على سيف الجزيري.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في دوري نايل

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر– حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا- أحمد حمدي- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- ناصر ماهر- سيف الدين الجزيري.

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- علي معلول.

خط وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا– كريم نيدفيد– محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر– أنتوني موديست- عمر كمال.

ترتيب الزمالك والأهلي في دوري نايل

يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 10 جولات من المسابقة حتى الآن.