الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

استفتاء الدستور 2024.. أحمد عيد أفضل ممثل دور ثانٍ

أحمد عيد
أحمد عيد

أسدلت مؤسسة «الدستور» الستار على استفتائها السنوى بشأن الأعمال الدرامية المقدمة خلال الموسم الدرامى الرمضانى المنقضى، الذى بدأ الجمهور التصويت عليه مع نهاية الموسم، عبر الموقع الإلكترونى لـ«الدستور».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع استفتاء «الدستور»، وحرصوا على اختيار  أفضل ممثل دور ثانٍ.

شهدت المنافسة على «أفضل ممثل دور ثانٍ» صراعًا شديدًا بين عدد من الفنانين،، لكن فى النهاية اختار الجمهور الفنان أحمد عيد فى المركز الأول، بنسبة ٣٦٪ يليه الفنان رياض الخولى.

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