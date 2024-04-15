"ثعلب القاهرة".. اعترافات أخطر نصّاب على راغبى السفر للخارج

وقف الرجل العجوز ذو الشعر الأبيض أمام جهات التحقيق، وبدى عليه أن الحياة أعطته من الخبرة والدهاء ما يكفي، لكنه لم يستغل ذلك في عمله بالحلال، فبعد أن احترف عمليات النصب على البسطاء من راغبي البحث عن السفر؛ لإيجاد لقمة العيش مستغلاً حاجتهم، وأصبح ثعلبا كبيرا في عمليات النصب.

الثعلب العجوز الذي تجاوز عمره 60 عامًا، كشف أمام جهات التحقيق، أنه اتخذ من حاجة بعض الشباب إلى السفر للعمل خارج مصر بحثًا عن لقمة العيش الحلال، الإيقاع بهم وإيهامهم بأنه قادر على توفير فرص لهم، مؤكدًا أنه اتخذ من منطقة الظاهر وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي.

المتهم العجوز أوضح أمام جهات التحقيق أنه كان لديه أسلوب مقنع في إقناع ضحاياه بمنتهى السهولة والإيقاع بهم ليكونوا فريسة سهلة له.

وتابع المتهم: "كنب أقوم بإجراء المقابلات مع الضحايا، وأقوم باستلام جوازات السفر منهم، مشيرًا إلى تسلمه 160 جواز سفر، ومع استلام الجوازات كان يحصل منهم على عربون مالي، على أن يتم سداد الباقي الأموال عقب الانتهاء من إجراءات الحصول على التأشيرة.

وشدد المتهم في اعترافاته أن لديه عددا من الأكلاشيهات لبعض الشركات الوهمية، كان يستخدمها في الإيقاع بضحاياه، فضلاً عن عدد من الكارنيهات المزيفة لتسهيل أعمال النصب.