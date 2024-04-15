لوفتهانزا الألمانية تستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وعمان وأربيل غدًا

قالت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية، إنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وأربيل يوم الثلاثاء، بعد أن أوقفت شركة الطيران خدماتها من وإلى الشرق الأوسط بسبب التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت ستظل ملغية حتى يوم الخميس.

بلجيكا تستدعي السفير الايراني

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية البلجيكية إنها استدعت السفير الإيراني لإدانة الهجوم على إسرائيل بشدة والحث على ضبط النفس.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية، الحاجة لحبيب: يشكل هذا الهجوم تصعيدا غير مسبوق وخطر يُهدد باشتعال المنطقة بأكملها.

وتابعت: "نحن ندينه بأشد العبارات الممكنة، كما ان هذا الهجوم يعرض الاستقرار الإقليمي والسكان للخطر، ويبعدنا أكثر عن السلام. وأدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيتحدث قريبا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول كيفية منع التصعيد في المنطقة بعد الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ.

وساعدت الطائرات العسكرية البريطانية في إسقاط الطائرات بدون طيار.