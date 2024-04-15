ناقد رياضى: التوقعات تميل بعض الشىء للزمالك.. وغيابات الأهلى مؤثرة

قال محمد خالد، الناقد الرياضي، إن مباراة اليوم بين الأهلى والزمالك، من الصعب التكهن بنتيجتها، مؤكدًا أن الفريقين في حالة فنية ممتازة.

وأضاف "خالد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن التوقعات تميل بعض الشيء لنادي الزمالك، بسبب النتائج الأخيرة والجاهزية الكبيرة، ولكن الأهلي دائمًا ما يعود جماهيره بأن الأهلي بمن حضر.

ونوه، أن غيابات الأهلي مؤثرة للغاية ويمكن أن تؤثر على مجريات وخطة اللعب بالنسبة لمدرب الفريق مارسيل كولر، في المقابل غيابات نادي الزمالك، لن تؤثر بسبب عدم مشاركة الغائبين في كل المباريات الماضية.

ستُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة 127 من دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة ON Time Sports 2 HD.