الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد رياضى: التوقعات تميل بعض الشىء للزمالك.. وغيابات الأهلى مؤثرة

مكالمة محمد خالد
مكالمة محمد خالد الناقد الرياضي

قال محمد خالد، الناقد الرياضي، إن مباراة اليوم بين الأهلى والزمالك، من الصعب التكهن بنتيجتها، مؤكدًا أن الفريقين في حالة فنية ممتازة.

وأضاف "خالد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن التوقعات تميل بعض الشيء لنادي الزمالك، بسبب النتائج الأخيرة والجاهزية الكبيرة، ولكن الأهلي دائمًا ما يعود جماهيره بأن الأهلي بمن حضر.

ونوه، أن غيابات الأهلي مؤثرة للغاية ويمكن أن تؤثر على مجريات وخطة اللعب بالنسبة لمدرب الفريق مارسيل كولر، في المقابل غيابات نادي الزمالك، لن تؤثر بسبب عدم مشاركة الغائبين في كل المباريات الماضية.

ستُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة 127 من دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة ON Time Sports 2 HD.

ناقد رياضى الاهلى اكسترا نيوز غيابات الأهلي الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك بث مباشر

مواد متعلقة

دخول 272 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم

عضو التحالف الوطنى يكشف تفاصيل القافلة السادسة من المساعدات لغزة

وكيل معهد المحاصيل الحقلية: نتوقع زيادة إنتاج القمح لأكثر من 9 ملايين طن هذا العام

مسؤول أمريكي: المحادثات مع العراق ستؤدي إلى حوار ثان للتعاون الأمني

مجلس الأمن: ليس هناك توافق بين الأعضاء بشأن منح فلسطين عضوية كاملة

وفد التفاوض الإسرائيلي: نتنياهو يعوق صفقة التبادل والمفاوضات قد تستمر عاما

مهندس ديكور "الحشاشين": تصميمات قلعة "ألموت" كانت التحدي الأصعب

البنتاجون: نؤكد التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

المشدد 15 سنة للمتهم بقتل حبيبة الشماع وغرامة 50 ألف جنيه

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟