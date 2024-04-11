مهندس ديكور "الحشاشين": تصميمات قلعة "ألموت" كانت التحدي الأصعب

قال أحمد فايز، مهندس ديكور مسلسلي "جودر والحشاشين"، إن صعوبة العمل التاريخي، تكمن في أنه يحتاج إلى دراسة مكثفة، من أجل محاكاة الواقع.

وأضاف "فايز" خلال استضافته ببرنامج "عاصمة الفنون" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فريق الديكور، حاول إبراز فترة الحشاشين في التصاميم الخاصة بقلعة "ألموت".

وأشار إلى أنه تم جعل الأسلحة في مسلسل الحشاشين لها دلالة على الشخصيات، مؤكدًا أنه تم بناء قلعة "ألموت" على مساحة 9 الآف متر، والأمر كان تحدي بالنسبة لنا.

ونوه إلى أن مشهد كابوس حسن الصباح كان صعبًا ولكنه خرج بشكل مبهر، مضيفًا أن مسلسل الحشاشين عمل تاريخي متكامل من حيث الإضاءة، الديكور، الملابس، بالإضافة إلى الشخصيات وأداء النجوم.