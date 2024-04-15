لأصحاب الضغط الواطي.. كيف تحافظ على صحتك خلال الموجة الحارة؟

تعتبر الموجات الحارة تحديًا صحيًا للكثيرين، خاصة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل سلبي، مما يزيد من مخاطر الأمراض المزمنة والمضاعفات الصحية.

وخلال السطور التالية، نستعرض كيفية الحفاظ على صحة الأشخاص ذوي ارتفاع ضغط الدم خلال الموجات الحارة، كما سنناقش الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها للتعامل مع الحرارة الشديدة بأمان وللحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

من استشارة الطبيب المختص إلى العادات الصحية اليومية التي يمكن اتباعها، سنستكشف كل ما يلزم للمحافظة على صحة الأشخاص ذوي ارتفاع ضغط الدم خلال فترات الحرارة المرتفعة.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتواجه موجة حارة، فمن المهم اتباع بعض الإجراءات للحفاظ على صحتك. إليك بعض النصائح:

البقاء متجنبًا للحرارة

حاول البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، وتجنب التعرض للشمس المباشرة خلال الساعات الأكثر حرارة في النهار.

الشرب بكميات كافية من الماء

تأكد من شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتفادي الجفاف. قد يحتاج الأشخاص ذوي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة كمية الماء التي يشربونها أثناء الموجات الحارة.

التقليل من الجهد البدني

حاول تجنب القيام بأنشطة بدنية شاقة خلال الأيام الحارة، وتجنب الخروج في ساعات الظهيرة عندما تكون درجات الحرارة أعلى.

ارتداء الملابس المناسبة

ارتدِ الملابس الفضفاضة والخفيفة والتي تسمح بتهوية جيدة للجسم، واستخدم القبعات أو المظلات لحماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة.

البقاء في أماكن مكيفة

إذا كان بإمكانك، فابق في أماكن مكيفة خلال فترات الحر الشديد، مثل المنازل أو المكاتب أو المراكز التجارية.

مراقبة الأعراض

كون وضعية الصحة مختلفة لكل شخص، فمن المهم مراقبة الأعراض والتصرف بحذر إذا ظهرت أي علامات تشير إلى تدهور الحالة الصحية، مثل الصداع الشديد أو الغثيان أو الدوخة.

تذكر دائمًا استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي إجراءات خاصة، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.