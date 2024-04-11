مشكلات صحية خطيرة.. تحذير لمرضى الضغط من تناول الكحك والبسكويت

يعتبر عيد الفطر من أكثر الأمور المشهور بها هو تناول الكحك والبسكويت، فيعتبر الكحك والبسكويت من العلامات الشهيرة فى عيد الفطر المبارك، وتناولها يعتبر من الأساسيات، ولكن مرضي الضغط لا يعلمون مدى الخطورة التي قد تقع على جسدهم من تناول الكحك بكميات كبيرة ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن مخاطر تناول الكحك لمرضي الضغط.

يتسبب تناول الكحك والبسكويت بكثرة فى ارتفاع مستوى الأنسولين فى الجسم وبالتالى التسبب في التأثير السلبي على الكلى، ومن ثم ينعكس الأمر على مستوي ضغط الدم حيث يؤدى إلي ارتفاع بشكل كبير خاصة في حال كان من يتناوله هو فى الاساس مريض ضغط عالى، لذا يجب الحرص على تخفيف تناول الكحك والبسكويت والسكريات بشكل عام ويجب الحرص على تناول كحكة واحدة على مدار اليوم لتجنب مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

كما أن السكريات والحلويات تؤثر على ضغط الدم بشكل مباشر وغير مباشر في نفس الوقت، فتسبب السكريات مرض السكري من خلال تقليل استجابة الخلايا للأنسولين، ما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، ويعمل الأنسولين على إلحاق الضرر بالأوعية الدموية فتصبح غير قادرة على التمدد وذلك يسبب زيادة في ضغط الدم.

من جانب آخر، تسبب تناول الحلويات بكثرة ومنها الكحك والبسكويت فى زيادة الوزن والسمنة وهما من أهمل عوامل ارتفاع ضغط الدم، لذا فلا يجب تناول الكحك والبسكويت خلال العيد والاكتفاء بما تم تناوله خلال شهر رمضان وذلك لعدم التسبب في التعرض لبعض الأمراض.

ويجب على مريض ضغط الدم، الالتزام بتعليمات الطبيب ومراقبة ضغط الدم وقياسه بشكل دوري، واتباع نظام غذائي صحي متوازن غني بالألياف، وقليل بالأملاح، وارتفاع الضغط الحاد يستدعي تدخلًا طبيًا واستشارة الطبيب.