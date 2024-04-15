6 أطعمة تحتوي على سكر مخفي يمكن أن يضر بصحة طفلك

سلّط هذا الضوء على مجموعة من المشروبات والأطعمة المصنعة، سواء كانت حبوب الإفطار أو ألواح الجرانولا أو عصائر الفاكهة أو الزبادي المنكهة التي توصف بأنها منتجات غذائية ولكنها قد لا تكون خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة أو الإفطار لأطفالك، هذه الأطعمة التي تبدو غير ضارة محملة بكمية كبيرة من السكر والملونات الاصطناعية أو المواد الكيميائية التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأطفال، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض نمط الحياة الأخرى.

وفقا لموقع hindustan times من عصائر الفاكهة إلى الزبادي المنكه، هذه الأطعمة التي تبدو غير ضارة مليئة بكمية كبيرة من السكر والملونات الاصطناعية أو المواد الكيميائية التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأطفال، مما يزيد من خطر إصابتهم بالسمنة والسكري وأمراض نمط الحياة الأخرى.

من عصائر الفاكهة إلى الزبادي المنكه، هذه الأطعمة التي تبدو غير ضارة مليئة بكمية كبيرة من السكر والملونات الاصطناعية أو المواد الكيميائية التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأطفال، مما يزيد من خطر إصابتهم بالسمنة والسكري وأمراض نمط الحياة الأخرى.

وينصح الخبراء بإدراج البدائل غير المصنعة لهذه الأطعمة. يمكن للوجبات الخفيفة محلية الصنع المصنوعة من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والمكونات الصحية الأخرى أن تساعد في جعل وجبة طفلك أكثر صحة.

1. حبوب الإفطار:

على الرغم من ألوانها الجذابة وتصاميمها الجذابة، إلا أن الكثير من حبوب الإفطار التي يتم تسويقها للشباب تحتوي على الكثير من السكر المضاف. اقرأ الملصقات بعناية واختر المنتجات التي تحتوي على كميات أقل من السكر المضاف، أو حتى الأفضل، اختر خيارات الحبوب الكاملة.

2. الزبادي المنكه:

على الرغم من سمعته كوجبة خفيفة مغذية، إلا أن الزبادي المنكه يمكن أن يحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر. يجب تجنب الزبادي بنكهات الفاكهة لأنه غالبًا ما يحتوي على سكريات إضافية. اختر الزبادي العادي بدلًا من ذلك، ثم استخدم الفاكهة الطازجة لتحليته عضويًا.

3. عصير الفاكهة:

قد يحتوي عصير الفاكهة على مصادر سكر مخفية على الرغم من مظهره الصحي. السكريات الطبيعية، حتى في عصير الفاكهة 100٪، يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة التشجيع على استهلاك الفواكه الكاملة والحد من شرب العصير.

4. ألواح الجرانولا:

على الرغم من الترويج لها كوجبات خفيفة صحية، إلا أنها قد تحتوي على الكثير من السكر، وخاصة شراب الذرة عالي الفركتوز والمحليات الأخرى. اختر العناصر المصنوعة يدويًا أو المختارة جيدًا، مع إضافة القليل من الحلويات والمكونات الصحية.

5. التوابل:

يوجد الكثير من السكر المضاف في كثير من الأحيان في الكاتشب وصلصة الشواء والتوابل الأخرى. ابحث عن المنتجات التي تركز على المكونات الطبيعية على ملصقات المنتجات أو فكر في إعداد بدائل صحية خاصة بك في المنزل.

6. الأطعمة المعلبة:

تحتوي الكثير من الأطعمة المعلبة المناسبة للأطفال، مثل وجبات الفاكهة الخفيفة والمقرمشات وبعض الوجبات الخفيفة اللذيذة، على سكريات مقنعة. اقضِ بعض الوقت في قراءة الملصقات واختيار الأطعمة التي تحتوي على أكبر قدر من المكونات الكاملة وأقل كمية من السكر المضاف.