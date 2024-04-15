الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شاب دهسه قطار فى الشرقية

جثة
جثة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لحادث قطار بنطاق مركز أبوكبير بالشرقية.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول "محمد م ع"، 18 عاما، طالب بالصف الثانى الثانوى التجارى مقيم بنى عياض أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وتبين حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته، إثر اصطدام القطار رقم 173 القادم من الصالحية اتجاه الزقازيق، أثناء عبوره من مكان غير معد للعبور قبل مزلقان السافونه دائرة مركز أبوكبير، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف بالمخ وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث قطار الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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