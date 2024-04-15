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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وصول أسرة سائق أوبر لحضور جلسة محاكمته في قضية حبيبة الشماع

حبيبه الشماع
حبيبه الشماع

وصلت  أسرة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف "فتاة الشروق" حبيبة الشماع، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمته.


وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي، متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.


وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.


وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها - محاولًا إسعافها - بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

النيابة العامة سائق أوبر حبيبة الشماع أسرة سائق أوبر فتاة الشروق

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