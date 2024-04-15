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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مش هتنازل أبدًا.. والد حبيية الشماع: أنا خصيم المتهم يوم القيامة

حبيية الشماع
حبيية الشماع

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق  حبيبة الشماع، والتي أثارت جدلًا في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

وفي تصريحات سابقة له بعد إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، قال أيمن الشماع والد المجني عليها، إنه كان يعلم بخبث المتهم منذ بداية الأمر: كنت عارف إنه كداب وجبان مكنش عايز يعترف.. بفضل ربنا والنيابة اتكشف كدبه واترفع ستره، وعن تحرشه بسيدة سابقًا حسب ما جاء بتحقيقات النيابة، قال: "كنت عارف إنه سوابق وكداب".

وأضاف والد حبيبة الشماع أنه علم بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات، وأنه ينتظر العدالة والقصاص ويثق في القضاء المصري لإعادة حق ابنته، مؤكدًا عدم تنازله عن حقها نهائيًا وأنه خصيم المتهم يوم القيامة.

وأمرت النيابة في مارس الماضي، بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها- محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

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