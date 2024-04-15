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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث  انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وبمجرد تلقي البلاغ أعلى طريق الصحراوي الشرقي، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتها ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

انقلاب ميكروباص الصحراوي الشرقي الطريق الصحراوي إصابة 7 أشخاص حادث ميكروباص

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