الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

سؤال برلماني بشأن الحد من ظاهرة قطع التيار الكهربائي

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء والطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء عن جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس. 

وأوضحت سعيد، في سؤالها، أنه في ظل توجه الدولة  المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات الهامة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، ونحن على أعتاب فصل الصيف وفترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي.

 كما تسائلت: ما هي الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء؟ وهل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم هناك خطة للحد من هذه الظاهرة؟.

طلب مناقشة عامة بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل

على صعيد أخر يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو المجلس، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار النائب في طلبه إلى أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 والذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

وأضاف أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

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