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تحقيقات ومتابعات

أمين أبو حافة.. قصة مبدع وراء الموسيقى المبهرة للحشاشين (فيديوجراف)

التونسي أمين أبو
التونسي أمين أبو حافة

حاز مسلسل الحشاشين خلال عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، على إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لجودة العمل والأداء التمثيلي المبهر لنجوم العمل، وكانت الموسيقى التصويرية جزءً لا يتجزأ من نجاح المسلسل والتي أخذت قلوب المستمعين وعاشت لوقت طويل في أذهانهم.

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وكان التونسي أمين أبو حافة، مؤلف الموسيقي التصويرية لمسلسل الحشاشين، كلمة السر في نجاح المسلسل؛ حيث نجح في إضافة بعدًا آخر للمشهد بإشراك الأذن مع حاسة البصر، وبالتالي يندمج المشاهد يندمج مع المشهد ويفهم إيحاءات ومشاعر الفنانين.

 

 ولم تكن إبداعات «أبو حافة»، بمسلسل الحشاشين وليدة اللحظة؛ حيث ظل يبدع بموسيقاه في الدراما المصرية منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت أبرز إبداعاته التي أشاد بيها الجميع، موسيقى مسلسل طريقي، للفنانة شيرين عبد الوهاب.

مسلسل الحشاشين الرمضاني التواصل الاجتماعي الموسيقى التصويرية المسلسل مؤلف الموسيقي التصويرية التونسي أمين أبو حافة

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