الخارجية الأردنية: سنتصدى لكل مسيرة أو صاروخ يخترق أجواءنا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد: سنتصدى لكل مسيرة أو صاروخ يخترق أجواءنا سواء كان إيرانيا أو إسرائيليا.

فيما أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني أكد خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة وقف التصعيد فورًا في المنطقة.

وقال الديوان الملكي:" الملك أبلغ بايدن أن الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية"، لافتًا ان الملك أكد لبايدن أن أي إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع.