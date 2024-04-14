أبرزها "صاروخ خيبر".. ما الأسلحة التى استخدمت فى هجوم إيران؟

خلال الساعات الماضية شنت إيران أول هجوم حربي مباشر على إسرائيل، إذ أطلقت أكثر من 300 مسيرة وصاروخ باتجاه تل أبيب، وذلك جراء قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن خبراء، أنّ "إيران استخدمت في هجومها أسلحة أكثر تطورًا ممّا استخدمه حلفاؤها خلال 6 أشهر ضد إسرائيل".

ولأول مرة تشن العاصمة طهران هجومًا مباشرًا على إسرائيل، واستمر القصف الإيراني على إسرائيل نحو 5 ساعات تقريبًا، وأُطلق عدد من المسيّرات والصواريخ من الأراضي الإيرانية على إسرائيل، ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا.

هجوم إيران على إسرائيل

وفي هذا الصدد قال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "صواريخنا وطائراتنا المسيرة تمكنت من عبور الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني"، وذلك إثر الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل الذي استمر نحو 5 ساعات.

واستخدمت إيران خلال هجومها على إسرائيل أسلحة متطورة ودقيقة للغاية، ونرصد في السطور التالية أبرز الصواريخ والطائرات المسيرة التي وُجهت نحو إيران.

وبحسب تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني فإن عملية هجوم إيران على إسرائيل كانت دقيقة، "وصلت صواريخنا ومسيراتنا إلى أهدافها بدقة، كما أنه كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافًا معينة في الأراضي المحتلة".

ما الأسلحة التي استخدمتها إيران في الهجوم

أثارت إيران قلقًا كبيرًا لدى الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية حيث طورت إيران مجموعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، إذ تعتمد طهران بشكل كبير على صواريخها الباليستية التي يصل مداها إلى ألفي كيلومتر.

وأسست إيران ترسانة حربية التي من خلالها تهدد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتشكل الصواريخ جزءًا مهمًا من الترسانة الموجودة تحت تصرف طهران.

استخدمت إيران خلال هجومها الذي استمر 5 ساعات متواصلة، 185 طائرة بدون طيار "طائرات مسيرة"، 36 صاروخ كروز، 110 صواريخ أرض أرض، وهو ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب في الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة، بالإضافة إلى نفاتيم وديمونة وإيلات، فضلًا عن صدور أوامر للسكان بضرورة البقاء بالقرب من الملاجئ.

قوة ردع الصواريخ الباليستية الإيرانية

تعد إيران واحدة من الدول المسلحة بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في المنطقة كما طورت أول صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت، محلي الصنع، مما يجعل من الصعب اعتراضه، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مكتب مدير الاستخبارات الأمريكية.

وكان "صاروخ خيبر" هو أحد أبرز الصواريخ الباليستية التي استخدمها الحرس الثوري الإيراني خلال هجومه على إسرائيل الباليستية والتي تم تطويرها محليًا.

ما هو صاروخ خيبر الإيراني

سمي صاروخ "خيبر شكن" أي كاسر خيبر على اسم المدينة التي كان يقطنها اليهود في الجزيرة العربية قبل الإسلام.

صاروخ خيبر من الجيل الثالث للصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري، وهو قادر على إصابة أي هدف بشكل دقيق على بعد 1450 كيلومترًا ويستطيع تجاوز الدفاعات الجوية.

يمتلك الصاروخ خيبر القدرة في مرحلة الهبوط على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية، وتستخدم صواريخ خيبر المصنعة في إيران الوقود الجامد أو ما يطلق عليه بالوقود الصلب بدلًا عن الوقود السائل.

نتائج هجوم إيران على إسرائيل

أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن الهجوم أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وحتى الآن لم يذكر أى نتائج لعملية إيران ضد إسرائيل ولم ترد أى بيانات عن سقوط ضحايا في إسرائيل جراء أول هجوم إيراني مباشر عليها.

وأطلقت طهران على هذا الهجوم اسم "الوعد الصادق"، واستمر الهجوم الإيراني 5 ساعات، فيما قال رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني محمد باقري، الأحد، إن العملية العسكرية "كانت تحذيرية فقط".