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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إعلام إسرائيلى: استمرار إلغاء الأنشطة التعليمية والتجمعات حتى غد

تل ابيب
تل ابيب

أكد إعلام إسرائيلي أنه لا تغيير بتوجيهات الجبهة الداخلية واستمرار إلغاء الأنشطة التعليمية والتجمعات حتى غدٍ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


وكان قد أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي عن العمل على إقرار مساعدات إضافية لإسرائيل خلال الأسبوع الجاري.


وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي قصف إيراني يستهدف جنودها ومنشآتها، مضيفًا أنه لا يعتقد أن الأمر سيتوسع لحرب إقليمية ومشاركتنا في التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل كانت لمنع ذلك.

إعلام إسرائيلي إلغاء الأنشطة التعليمية إسرائيل فلسطين إيران

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