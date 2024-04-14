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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف استفاد نتنياهو من الهجوم الإيرانى على تل أبيب؟

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على تل أبيب

كشف الدكتور أمجد شهاب، محلل سياسي، كيف استفاد نتيناهو من الهجوم الإيراني على تل أبيب، قائلا: "نتيناهو أحد المستفيدين من الهجمة الإيرانية لعدة أسباب".
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم الإيراني لم يوقع قتلى إسرائيليين ولم يدمر مواقع اقتصادية او عسكرية كما كان يعتقد الجميع، وخاصة عند التحذيرات التي كانت ترسل".
وتابع: "مارأيناه البارحة رغم العدد الكبير من المسيرات أو الصواريخ لم توقع خسائر يمكن لـ نتنياهو الاستفادة منها لجر الولايات المتحدة إلى معاركه الخاصة".
وواصل: "نتنياهو استفاد بشكل أساسي أنه سيضعف الجبهة الداخلية التي طالبت بإقالته او إجراء انتخابات مبكرة، لأن إيران رسمت وجود عدو أكبر، يشكل خطر وجودي على إسرائيل وأمن تل أبيب، وما يتوجبه حول توحيد صفوف الشعب الإسرائيلي أمام ذلك العدو".
واستطرد: "مهاتفة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة كانت هادئة، رغم أن ما سبقها كانت شديدة اللهجة، ما يؤكد أن الولايات المتحدة ستقف لحماية إسرائيل وهي لهجة تعطي بتغير في التعامل مع نتنياهو شخصيا بعد عدة خلافات نشبت بينهم في الفترة الأخيرة وخاصة بعد مقتل موظفي الإغاثة في المطبخ العالمي المركزي".
 

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