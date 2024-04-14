هل اتفقت إيران مع واشنطن قبل ضربتها على إسرائيل؟

كشف محسن الشوبكي، الخبير الأمني، أهداف الضربة الإيرانية على تل أبيب، وحقيقة أنها مجدولة ومعروفة ومتفق عليها مع أمريكا، قائلًا: "إيران أرادت حفظ ماء وجهها بهذه الضربة".



وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل مُتفق عليه بين طهران وواشنطن.



وتابع: "عدد الطائرات والصواريخ الباليستية والمسيرات، متفق على ميعادها، معتبرًا إيران أقحمت دولًا في هذه المنطقة ليس لها ناقة ولا جمل من خلال انتهاك حرمات حدودها مثل الأردن التي عاشت ليلة مرعبة".



وواصل: "كانت ضربتها استعراضية أدت الغرض، إذ إنها غير معنية بربطها مع قضية غزة، لأنها أرادت الثأر لنفسها، وسواء نجحت أم لا، فهى كانت مسرحية سيئة الإخراج، وأساءت للوضع بشكل عام".

