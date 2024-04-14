حامد فارس: ما نشاهده الآن مسرحية هزلية لإخراج إسرائيل فى دور الضحية

أوضح الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، طبيعة المشهد بعد هجوم إيران على اسرائيل.

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن الضربة الإيرانية ما نشاهده الآن مسرحية هزلية لإخراج إسرائيل في دور الضحية.

وأضاف، أن سلوك إيران خلال الضربة ومعرفة وقت انطلاق الضربة ليس سلوكًا عسكريًا، مشيرًا إلى أن إيران أعطت إسرائيل شرعية الدفاع عن نفسها وأصبحت ضحية بعد أن كانت مجرمة متهمة من جانب إسرائيل.

ووصف الهجوم الإيراني على إسرائيل بـ"المسرحية الهزلية" حيث كان هجومًا علنيًا متفقًا عليه بين إيران وأمريكا وإسرائيل، على حد قوله.