الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حامد فارس: ما نشاهده الآن مسرحية هزلية لإخراج إسرائيل فى دور الضحية

هجمات ايران
هجمات ايران

أوضح الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، طبيعة المشهد بعد هجوم إيران على اسرائيل.

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، عن الضربة الإيرانية ما نشاهده الآن مسرحية هزلية لإخراج إسرائيل في دور الضحية.

وأضاف، أن سلوك إيران خلال الضربة ومعرفة وقت انطلاق الضربة ليس سلوكًا عسكريًا، مشيرًا إلى أن إيران أعطت إسرائيل شرعية الدفاع عن نفسها وأصبحت ضحية بعد أن كانت مجرمة متهمة من جانب إسرائيل.

ووصف الهجوم الإيراني على إسرائيل بـ"المسرحية الهزلية" حيث كان هجومًا علنيًا متفقًا عليه بين إيران وأمريكا وإسرائيل، على حد قوله.

إسرائيل اكسترا نيوز حامد فارس

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

جريمة تهز كرداسة.. مجرم يلتهم جسد "طالبة إعدادى" داخل شقته

"خطف وقتل ومخدرات".. مصير المتهم فى قضية حبيبة الشماع

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟