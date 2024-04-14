علي الحفني لـ"الدستور": مصر تريد وقف تداعيات حرب غزة على المنطقة

أكد السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر حذرت مرارًا من تبعات التصعيد واستمرار الحرب على أمن المنطقة، كما أن ما يهم القاهرة هو وضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني في ضوء الحرب المستمرة في قطاع غزة وتداعياتها وإصرار حكومة الاحتلال على تطوير حربها واجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

علي الحفني: مصر تريد وقف تداعيات حرب غزة

وقال الحفني، لـ"الدستور"، تعليقًا على الهجوم الإيراني أمس على إسرائيل أن مصر تريد أيضا وقف تداعيات حرب غزة وما يرتبط بهذا من احتمالات تهجير قسري للفلسطينيين، وما يتعلق بالقضية الفلسطينية برمتها فقد آن الأوان النظر بجدية في مسالة إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، لأنه بدون تحقيق هذا سيستمر الصراع واحتمالات توسعه والتأثير على المنطقة برمتها، وما حدث من الهجوم الايراني على إسرائيل بجانب التصرفات الأخرى غير المسؤولة التي سادت المشهد في المنطقة وردود الفعل توضح صحة الرؤية المصرية.

وتابع "ما شهدناه مساء السبت توظفه إيران بشكل جيد في تثبيت شرعية النظام الايراني ورفع الضغط الشعبي عنها والانتقادات التي تعرض لها النظام بسبب عدم الرد على الاستهداف الاسرائيلي لإيران واتخاذ سبل الرد الكفيلة للحفاظ على مصالح إيران الاقليمية والدولية".

الحفني: إيران أعطت قبلة حياة لحكومة نتنياهو

وأضاف "لكن إيران أعطت قبلة حياة لحكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتطرفة، بعد اسابيع من تصاعد حملة الانتقادات ضده والمطالبة برحيله اصبح في وضع أفضل مما كان".

واعتبر الحفني أن ما حدث مساء السبت خدم مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة لأن استمرار الجذب بينهما في الآونة الأخيرة لم يكن ليسمح باستمرار الخلاف لفترة طويلة فقد كان يجب عودة العلاقات بينهما بسبب مصالحهما المشتركة وانتهى الامر باتفاق بين الثلاثة بتنفيذ ما حدث من هجوم إيراني على إسرائيل وخرج كل طرف محققا ما أراد ومصالحه من خلال هذه "المسرحية الهزلية"، وهذا ينعكس على الوضع في جنوب غزة حيث تمضي اسرائيل في غيها لاجتياح رفح وتنفيذ مخطط التهجير لسكان غزة ودفعهم إلى سيناء إلى خارج القطاع أو نحو الأردن وهذا يعقد الوضع ويخلق تداعيات لا نتمنى حدوثها في المنطقة.

وأضاف "سنتابع ما سيحدث الفترة القمبلة وما نوايا اسرائيل وهل ما حدث من هجوم ايراني سيسمح بانفراجة في غزة ام يستمر السيناريو الإسرائيلي الغربي ضد الفلسطينين وتهجيرهم ومنح اسرائيل فرصة لتوظيف الوضع الجديد بأفضل شكل يحقق مصالحهم".