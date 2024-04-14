الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب مصر أكتوبر: مصر حذرت مرارًا من توسعة رقعة الصراع فى المنطقة

جيهان مديح
جيهان مديح

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سبب أساسي فيما تمر به المنطقة الآن من صراعات وحروب، موضحة أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من طول أمد الصراع وتوسعة رقعته إلى خارج القطاع.

 

الصراع الإيراني الإسرائيلي

وأوضحت مديح في تصريحات لها، أن توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي، قد يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية على منطقة الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء هذا التصعيد وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب القاسية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن مصر والقيادة السياسية الحكيمة أول من حذرت من توسعة رقعة الصراع في المنطقة، مثمنة الموقف المصري الرافض للتصعيد فى المنطقة، من خلال تكثيف الجهود والتواصل مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الموقف، لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار.

 

العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

وشددت على أن إنهاء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ووقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على المدنيين بالقطاع ضرورة ملحة لوقف توسعة رقعة الصراع بالمنطقة، مشيرة إلى موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة والعودة إلى حدود يونيو 1967.

جيهان مديح حزب مصر أكتوبر العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الصراع مصر أكتوبر

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