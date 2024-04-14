الأحد 14 أبريل 2024
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سياسي

أستاذ قانون دولى: مصر تتبنى رؤية متوازنة فى التعامل مع أزمات المنطقة

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود مهران

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن مصر تتبنى رؤية متوازنة في التعامل مع أزمات المنطقة، وتسعى دائمًا لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية على خيار التصعيد والمواجهة، مشددًا على أن الدور المصري برز في محاولة احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية شاملة، وذلك في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة على مواقع إسرائيلية، بالإضافة إلى تأكيده أن مصر حذرت مرارًا من مخاطر اتساع رقعة الصراع العربي الإسرائيلي وتداعياته الكارثية على الاستقرار الإقليمي.

 

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية، أن الموقف المصري الثابت هو رفض أي انتهاكات للسيادة الوطنية للدول وحرمة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصرفات الاستفزازية التي تؤجج الصراع وتقوض فرص السلام.

 

وأشار إلى أن مصر لطالما دعت إلى تسوية الخلافات عبر القنوات السياسية والقانونية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يحفظ الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

 

ولفت مهران إلى أن الدبلوماسية المصرية تبذل جهودًا مكثفة للتواصل مع مختلف الأطراف، بهدف احتواء التوتر وإعادة الهدوء، منوهًا بأهمية الدور المصري كوسيط نزيه ومقبول إقليميًا ودوليًا.

 

وحذر من أن استمرار حالة عدم الاستقرار يمثل تهديدًا خطيرًا، ليس فقط لدول الصراع المباشر، ولكن للمنطقة بأسرها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في دعم جهود التهدئة ومنع تصاعد الأزمة.

 

وشدد الدكتور مهران على أن مصر ستظل حريصة على العمل مع كافة الأطراف من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل، والذي يمثل الخيار الاستراتيجي للمنطقة والطريق لتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والرخاء.

 

من جانبه قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تبذل جهودًا مضنية وواضحة  لوقف وتيرة العنف والتصعيد في المنطقة، كما أن القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تحقيق التواصل مع جميع الأطراف المعنية لاحتواء الموقف ووقف التصعيد الإيراني الإسرائيلى، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

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