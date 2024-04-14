الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هانى أمان: زيادة أسعار السجائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج

هاني أمان
هاني أمان

كشف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية- إيسترن كومباني، عن أسباب تحريك أسعار السجائر، مشيرًا إلى أنه تم تحريك الأسعار لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام بالعملة الأجنبية، وكذلك تغير سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف أمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشركة ضاعفت من حجم الإنتاج اليومي في إطار شد حاجة السوق، وبالتالي فإن الأسعار ستكون مستقرة عن السوق السوداء.

وأشار إلى أن الجانب الإماراتي الشريك في الشركة أسهم كثيرا في حل الأزمات المالية المتعلقة بالعملة الصعبة.

قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة من السجائر

وأعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة من السجائر، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.

وحددت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، سعر صنف (بوكس 10) بقيمة 24.5 جنيه، وأصناف: كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين، وبوسطن/ بلمونت، وكليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان)، وكليوباترا سوبر، ومونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر)، ومونديال سويتش (منتول/ بلو بيري)، وكليوباترا بلاك، وماتوسيان سوبر بسعر 34.5 جنيه، وصنفي فايسروي/ بال  مال، وكليو مسخن بسعر 55 جنيهًا.

يأتي هذا تماشيًا مع قرار مصلحة الضرائب المصرية، بزيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، وذلك في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر

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ننشر أسعار سجائر الشرقية للدخان عقب الزيادة الجديدة

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