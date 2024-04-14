غدًا.. "الشيوخ" يناقش طلبًا بشأن تحديات منظومة التأمين الصحى الشامل

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة غدًا، لمناقشة طلب مناقشة عامة للنائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوًا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأشار طلب المناقشة العامة إلى أن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحي والسياسة الصحية، وكان قد بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح الطلب أنه ومع بداية عام 2024 بدأ في التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات مختلفة.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ الثلاثاء، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، بشأن الدور الاقتصادي للجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.

وأكد طلب المناقشة العامة أن الدولة بدأت 2021 في المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلًا عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبوقير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبوقير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.