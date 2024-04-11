الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير التأمين الصحى بالغربية يُتابع انتظام العمل بمستشفيات طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور تامر مدكور مدير عام التأمين الصحى بمحافظة الغربية، سير العمل بمستشفيات المجمع الطبي ومستشفي مبرة طنطا.

رافقه خلال الجولة، كل من الدكتورة علا البنهاوي مدير مستشفى المجمع الطبي بمدينة طنطا  والدكتور محمد الششتاوي مدير مستشفى مبرة طنطا، لمتابعة انتظام العمل، والتأكد علي توافر كافة الخدمات الطبية للمرضي، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات العمل خلال أيام العيد المبارك.

وقام الدكتور تامر مدكور مدير عام التأمين الصحى بمحافظة الغربية، بالمرور على الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والرعايات المركزة والصيدليات والمعمل والأشعة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

وتفقد مستشفى مبرة طنطا والاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والنساء والتوليد والحضانات والصيدليات والمعمل وبنك الدم، والتأكد على توفر الأدوية والمستلزمات.

وتابع مدكور مع إدارة المستشفيات نسب الإشغال وانتظام العمل بجميع أقسام المستشفيات وتواجد الفرق الطبية والتمريضية والخدمات المعاونة على رأس العمل، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.
 

المستشفيات التابعة للفرع تعمل بكامل طاقتها طوال أيام عيد الفطر 

وأكد مدكور أن المستشفيات التابعة للفرع تعمل بكامل طاقتها طوال أيام عيد الفطر المبارك وتأكيد خدماتها للمواطنين.

بمحافظة الغربية مستشفيات المجمع الطبي ومستشفي مبرة طنطا توافر كافة الخدمات الطبية الفرق الطبية بنوتجيات توافر الأدوية والمستلزمات

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