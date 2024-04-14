"الأرصاد": موجة حارة بداية من اليوم والذروة فى هذا الموعد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 29 درجة مئوية.

وقالت "غانم" في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إننا نشهد ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالي من 2 إلى 3 درجات، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وهذا ما يجعلنا نشعر أكثر بارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت أنه اليوم وخلال الأيام المقبلة نشهد ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن أغلب مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا هي كتل هوائية صحراوية تؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة.

وتابعت: "هناك أيضًا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يوم الأربعاء المقبل، حيث تصل إلى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار".

وأشارت إلى أنه مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس نشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة وما زال هناك بعض البرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، موضحة أن فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز 10 درجات في القاهرة الكبرى.