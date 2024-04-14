عاجل.. "سى إن إن": بايدن يجتمع الآن مع فريقه للأمن القومي فى غرفة عمليات البيت الأبيض

قالت شبكة "سي إن إن" عن مسئول أمريكي، اليوم السبت، إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن يجتمع الآن مع فريقه للأمن القومي في غرفة عمليات البيت الأبيض، على خلفية إطلاق المسيرات الإيرانية على إسرائيل.

وكشف مصدر عسكري إسرائيلي لـ “إيه بي سي” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة طوارئ استعدادًا لوصول المسيرات الإيرانية.

وأكد المصدر: "ستقترب أولى الطائرات بدون طيار من إسرائيل قبل ساعة من الموعد المتوقع، أي في تمام الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي".

فيما ذكرت هيئة البث الرسمية نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال، أنه سيتم الرد علي الهجوم الإيراني.

وأضافت هيئة البث أن هناك خطابًا مرتقبًا للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قليل.