الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بيتر ميمي: كريم عبد العزيز جمع بين الشخصية الفذة والشيطانية في "الحشاشين"

بيتر ميمي
بيتر ميمي

قال بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الحشاشين" إن الاستعداد للمسلسل بدأ من الصفر؛ لأن تناول حقبة تاريخية بهذا الشكل تطلب مجهودًا كبيرًا وضخمًا.

أضاف ميمي، خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON": "كنا غير مؤهلين لتنفيذ مسلسل في هذه الحقبة التاريخية، لذلك بدأت وإحنا معندناش حاجة من أدوات تلك الحقبة لا أسلحة ولا ملابس ولا مواقع تصوير وبالتالي بدأنا من فكرة التصنيع، وكان مجهودًا كبيرًا جدًا تقريبًا بدأنا من الصفر".

وتابع "عملنا 30 حلقة بكل هذه التفاصيل وده إنجاز كبير فيه ناس بتعمل عشر حلقات في سنة لكننا استطعنا تنفيذ هذا العمل من الصفر ولمدة 30 حلقة ده توفيق كبير وبمستوى تقني كبير حضرنا سنة وقمنا بالتصوير من العام الماضي".

وأردف:"كريم عبد العزيز لعب الدور من منطقة منضبطة جدًا لأن شخصية حسن الصباح هى شخصية فذة، لكنها في الوقت نفسه شخصية شيطانية، حتى الشخص الشرير له جاذبية بدليل وجود أتباع له. "

وعن كواليس إنتاج العمل والميزانية الضخمة قال:"أول مكلّموني على العمل شركة الإنتاج قلتلهم هاجي أقعد معاكم لأني مكنتش عاوز أعمل أعمال 30 حلقة تاني خاصة بعد تجربة الاختيار 1 و2 و3 وفي أول جلسة عمل جمعتني بشركة الإنتاج أول سؤال قلته: إنتو عارفين العمل ده محتاج ميزانية كام؟ وكانت الإجابة واضحة، عاوزين نعمل عمل صناعة مصرية نفخر بها، لم يبخلوا علينا بشيء وتم توفير كافة الإمكانيات ".

كما أشار إلى أن التصوير خارج البلاد شمل كازخستان لمدة 7 أيام ويوم واحد في مالطا حيث شهد غرق المركب، وبقية الأحداث تم تصويرها في مواقع بُنيت خصيصًا داخل مصر  ".

بيتر ميمي مسلسل الحشاشين الحشاشين كريم عبد العزيز حسن الصباح

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