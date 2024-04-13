مصادر فلسطينية تكشف تفاصيل رد "حماس" على مقترح الوسطاء الأخير

أعلنت مصادر فلسطينية قيادية، مساء اليوم السبت، عن أن حركة حماس سلمت ردها على مقترح الوسطاء الذي تلقته قبل نحو أسبوع، وشمل القضايا التي كانت محل خلاف.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم إجراء تعديلات على المرحلة الأولى في المقترح بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين للشمال، والمساعدات الإنسانية، وأعداد الأسرى.

وأضافت المصادر، أن رد حماس تضمن تعديلات على المرحلة الثانية وطالبت الحركة بنص واضح حول موضوع وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن حماس تطالب بوقف الحرب وانسحاب الجيش من قطاع غزة والحكومة والجيش متحدان في رفض ذلك.

وجاء في رد مكتب نتنياهو "حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح المحتجزين وليس أي عامل من الجانب الإسرائيلي".

ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 33686

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة راح ضحيتها 19 شهيدًا وأكثر من 200 جريح خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال قصف عددًا من المنازل و3 مدارس في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 33686 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76309 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".