السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدراجات النارية أبرز مظاهر احتفال الشباب في القناطر الخيرية بعيد الفطر

الدراجات
الدراجات

استقبلت ساحة القناطر الخيرية، الأسر والأطفال والشباب المحتفلين بعيد الفطر بركوب العجل، وانتشر فى الساحة المواجهة للنيل شباب يقومون بتأجير العجل والدراجات النارية من رواد القناطر وآخرين من أحياء محافظات أخرى الذين أتوا للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك.

وقام الشباب والصغار بركوب الدراجات النارية بأنواعها المختلفة للتنزه وسط الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة القليوبية.

ومن جانب آخر انتشرت المراكب النيلية في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، وشهدت زحامًا وإقبالا من قبل المواطنين في رابع أيام إجازة عيد الفطر، للتنزه وسط فرحة الأطفال والأسر المصرية وممارستهم للعديد من الألعاب بالحدائق.
يأتي ذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر الاحتفال به حتى غدا الأحد المقبل حسب الإجازة الرسمية التي أقرتها الحكومة.

وأعلنت محافظة القليوبية، حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة مظاهر الاحتفال بالعيد.

وجهزت المحافظة، غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية المشكلة داخل مجالس المدن والأحياء، كما تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أى حالات طارئة خلال الاحتفالات.

وانتشر رجال الأمن فى الحدائق لضبط الحالة الأمنية ومواجهة أي مشاكل داخل الحدائق، كما تنتشر الدوريات الأمنية والمرورية لضبط الحالة المرورية وتسييرها على أكمل وجه ممكن خلال فترة الإجازة.

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IMG-20240413-WA0025
IMG-20240413-WA0024
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الدراجات النارية الحدائق العامة القناطر الخيرية محافظة القليوبية العيد

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