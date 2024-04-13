السبت 13 أبريل 2024
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طريقة عمل شوربة السى فود.. يمكنك تقديمها بسهولة

طريقة عمل شوربة السى
طريقة عمل شوربة السى فود

يعتبر طبق شوربة السي فود من الأطباق الضرورية على السفرة ومن أفضل أنواع الشوربة هي شوربة السي فود التي لها مذاق خاص، وهي من أنواع الشوربة الصحية التي يمكنك تقديمها بسهولة هي شوربة السي فود التي نتعرف عليها الآن بالعديد من الطرق المختلفة واللذيذة يمكنك الآن تقديم شوربة السي فود بالعديد من الطرق المختلفة، إليك طريقة عمل شوربة السي فود اللذيذة.

طريقة عمل شوربة السى فود بالكريمة

مقاديرعمل شوربة السى فود بالكريمة

1-ربع كيلو من الجمبري.

2- ربع كيلو من الكابوريا

3-القليل من بلح البحر

4-ربع كيلو من السمك المخلي.

5-بصلة مفرومة.

6-اثنين فص ثوم مفروم.

7-ربع كوب من الكرفس المفروم.

8-ملعقة كبيرة من البقدونس.

9-اثنين كوب من مرق السمك.

10-ثلثان كوب من الدقيق.

11- اربع أكواب ونصف من اللبن.

12-اثنين  كوب ونصف من كريمة الطبخ.

13-اثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

14-اثنين ملعقة صغيرة من البابريكا.

15-ملعقة كبيرة من السكر.

16-قطعة من الزبدة.

17-ملح.

طريقة عمل شوربة السى فود

طريقة التحضير:

1- نضع الزبدة في قدر على النار وتترك حتى تذوب.

2-نضيف إليها البصل والثوم مع التقليب حتى يذبل البصل.

3-يتم إضافة الدقيق مع التقليب، ونضع اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر.

4-نضع كريمة الطبخ والمرق وتقلب المكونات حتى نحصل على قوام كثيف.

5-في قدر آخر على النار نضع الزبدة والجمبري، وبلح البحر والكابوريا مع التقليب.

6-نضيف السمك المخلي والكرفس، ويتم إضافة المكونات إلى الخليط في القدر الآخر.

7-نضيف عصير الليمون والسكر والبابريكا والملح.

8-تترك المكونات على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق وترفع من على النار.

9-يغرف في طبق التقديم ويزين بالبقدونس، ويقدم بالهناء والشفاء.

 

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طريقة التحضر الثانية لشوربة السى فود 2024

  1. يتم غسل مكونات مغلف السي فود جيدًا وتصفى من الماء.

2- نضع قدر على النار وبه الزيت ويترك حتى يسخن.

3- نضيف إليه البصل والثوم، ويتم التقليب حتى يتغير اللون.

4- تضاف مكونات السي فود وتقلب مع البصل والثوم جيدًا حتى يتغير اللون ونضع اللبن.

5-يتم إضافة الدقيق المنخول مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام قليلًا.

6-نضع عصير الليمون والملح والفلفل الأسود والنعناع مع الإستمرار في التقليب.

7-يترك على النار الهادئة لمدة ربع ساعة مع التقليب بعد كل فترة.

8-يصب في طبق التقديم ويقدم ساخن على المائدة وبالهناء والشفاء.

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