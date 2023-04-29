جمبري وسمك فيليه|طريقة عمل شوربة السي فود

يفضل العديد من الأشخاص تناول شوربة السي فود لما بها من فوائد وفيتامينات وعناصر غذائية عالية كما تعتبر من الأطعمة الغنية بالمواد المُعززة لصحة القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الفوائد لذا نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل شوربة السي فود.

طريقة عمل شوربة السي فود

مقادير الوصفة :

ربع جمبري مقشر ومقطع.

1 سبيط مقطع مكعبات.

2 عود كرفس مقطع.

2 سمك فيليه مقطع مكعبات.

جزرة مقطعة مكعبات.

3 فصوص ثوم مفروم.

مستكة.

رشة سكر.

حبهان بودرة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة عمل شوربة السي فود 2023

ورق غار.

2 حبة طماطم.

قشر الجمبري.

كوب كريمة لباني.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الوصفة

في البداية قم بوضع وعاء كبير الحجم، على النار ثم يضاف به قشر الجمبري المغسول جيدًا والمستكة والحبهان والفلفل الأسود ورشة السكر والملح.

ومن ثم يتم وضع ورق الغار والكرفس والطماطم والجزر البصل والثوم وماء مغلي ويترك الخليط لمدة 15 دقيقة على النار حتى يغلي.

يتم رفع الشوربة من على النار ثم تصفى من مكوناتها جيدًا، وتترك جانبًا.

في وعاء آخر يوضع به زيت ويشوح به السبيط والجمبري ثم يوضع قطع السمك مع الاستمرار في التقليب.

يتم إضافة شوربة الجمبري والكريمة اللباني والكرفس والملح والفلفل الأسود والقليل من المستكة ويترك الخليط على النار لمدة 4 دقائق.

يتم رفع شوربة السي فود من على النار ثم تكسب في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

فوائد الصحية لشوربة السي فود

تعمل الشوربة على تدفئة الجسم وإمداده بالطاقة والحيوية كما تحتوي على نسبة عالية من المعادن والبروتين المهم للجسم، وتقوم بتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ، فقدان الوزن، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، بالإضافة إلى سعراتها الحرارية المعتدلة، التي تقدر بـ140 سعرة لكل كوب، كما تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

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