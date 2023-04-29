السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

جمبري وسمك فيليه|طريقة عمل شوربة السي فود

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يفضل العديد من الأشخاص تناول شوربة السي فود لما بها من فوائد وفيتامينات وعناصر غذائية عالية كما تعتبر من الأطعمة الغنية بالمواد المُعززة لصحة القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الفوائد لذا نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل شوربة السي فود.

طريقة عمل شوربة السي فود

مقادير الوصفة :

ربع جمبري مقشر ومقطع.

1 سبيط مقطع مكعبات.

2 عود كرفس مقطع.

2 سمك فيليه مقطع مكعبات.

جزرة مقطعة مكعبات.

3 فصوص ثوم مفروم.

مستكة.

رشة سكر.

حبهان بودرة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة عمل شوربة السي فود 2023

ورق غار.

2 حبة طماطم.

قشر الجمبري.

كوب كريمة لباني.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الوصفة 

  • في البداية قم بوضع وعاء كبير الحجم، على النار ثم يضاف به قشر الجمبري المغسول جيدًا والمستكة والحبهان والفلفل الأسود ورشة السكر والملح.
  • ومن ثم يتم وضع ورق الغار والكرفس والطماطم والجزر البصل والثوم وماء مغلي ويترك الخليط لمدة 15 دقيقة على النار حتى يغلي.
  • يتم رفع الشوربة من على النار ثم تصفى من مكوناتها جيدًا، وتترك جانبًا.
  • في وعاء آخر يوضع به زيت ويشوح به السبيط والجمبري ثم يوضع قطع السمك مع الاستمرار في التقليب.
  • يتم إضافة شوربة الجمبري والكريمة اللباني والكرفس والملح والفلفل الأسود والقليل من المستكة ويترك الخليط على النار لمدة 4 دقائق.
  • يتم رفع  شوربة السي فود من على النار ثم  تكسب في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

فوائد الصحية لشوربة السي فود

تعمل الشوربة على تدفئة الجسم وإمداده بالطاقة والحيوية كما تحتوي على نسبة عالية من المعادن والبروتين المهم للجسم، وتقوم بتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ،  فقدان الوزن، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، بالإضافة إلى سعراتها الحرارية المعتدلة، التي تقدر بـ140 سعرة لكل كوب، كما تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضاً

هل تشهد أسعار المعدن الأصفر حالة من الاستقرار؟.. شعبة الذهب تجيب

 

شوربة السي فود طريقة عمل شوربة السي فود ربع جمبري لصحة القلب والأوعية الدموية تناول شوربة السي فود ل السي فود

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

خبير لوائح يحسم الجدل بشأن مشاركة كهربا فى السوبر

"الأعمال المصري النمساوي": نسعى لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين

قبل 24 ساعة على انعقاده.. نكشف قرار الزمالك فى اجتماع الغد

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 لموظفي الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

محمد سميح

"مصرى أصلى".. "الجينوم الفرعونى" يفضح أكاذيب "نتفليكس" و"الأفروسنتريك"

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين