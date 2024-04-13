وزير خارجية بريطانيا: التصعيد بالمنطقة ليس فى مصلحة أحد

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إن التصعيد بالمنطقة ليس في مصلحة أحد.

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: "بحثت مع جانتس المخاوف المشتركة بشأن التهديدات الإيرانية بمهاجمة إسرائيل".

جيش الاحتلال: جاهزون للتعامل مع إيران

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته جاهزة ومستعدة لأي سيناريوهات للتعامل مع إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الأوضاع.