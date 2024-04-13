السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير خارجية بريطانيا: التصعيد بالمنطقة ليس فى مصلحة أحد

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إن التصعيد بالمنطقة ليس في مصلحة أحد.

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: "بحثت مع جانتس المخاوف المشتركة بشأن التهديدات الإيرانية بمهاجمة إسرائيل".

جيش الاحتلال: جاهزون للتعامل مع إيران

وأعلن جيش الاحتلال أن قواته جاهزة ومستعدة لأي سيناريوهات للتعامل مع إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن إيران ستتحمل عواقب اختيارها تصعيد الأوضاع.

ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطانى التصعيد التهديدات الايرانية مهاجمة إسرائيل

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جيش الاحتلال: قواتنا جاهزة ومستعدة لأى سيناريوهات للتعامل مع إيران

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